Un palazzo papale in Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un palazzo papale in Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LATERANO

Significato/Curiosita : Un palazzo papale in roma

I palazzi apostolici, detti anche palazzi papali o palazzi pontifici, erano noti in passato per essere le numerose residenze del vescovo di roma sparse... Evangelista in laterano; in latino: archibasilica sanctissimi salvatoris et sanctorum ioannis baptistae et ioannis evangelistae in laterano), è la chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un palazzo papale in Roma : palazzo; papale; roma; L antico palazzo municipale dell Italia del Nord; Il palazzo del Parlamento inglese; Il palazzo della Presidenza del Consiglio; Città croata col palazzo di Diocleziano; Ha un appartamento in un palazzo ; Proprie della sede papale ; La triplice corona papale ; Però papale o; Il papale o dello spettacolo; Prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale ; Antica nave roma na; Lo fu il Piper Club noto locale roma no; L imperatore roma no che amava cantare; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al roma ncio; La Vajanica è vicina a roma ;

Cerca altre Definizioni