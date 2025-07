È bianco nei momenti d intensa tensione e emozione nei cruciverba: la soluzione è Calor

CALOR

Curiosità e Significato di Calor

Perché la soluzione è Calor? Il calore è la sensazione di conforto e benessere che si prova quando una stanza si riscalda o si percepisce il sole sulla pelle. Può anche indicare affetto e umanità, come in parole come cuore caldo. Quando si parla di tensione o emozione intensa, il calore può rappresentare sia la passione che il senso di sollievo. È un sentimento che avvolge e dà vita alle emozioni più profonde.

Come si scrive la soluzione Calor

Stai cercando la risposta alla definizione "È bianco nei momenti d intensa tensione e emozione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

