TRATTARE

Curiosità e Significato di Trattare

Perché la soluzione è Trattare? Trattare significa negoziare o discutere con qualcuno per raggiungere un accordo o una soluzione condivisa. È spesso usato nel contesto di affari, contratti o accordi tra persone, dove si cerca di trovare un'intesa soddisfacente per entrambe le parti. Questa parola racchiude l’idea di dialogare con attenzione e rispetto, con l’obiettivo di arrivare a un consenso che soddisfi tutti.

Come si scrive la soluzione Trattare

Hai trovato la definizione "Discutere per un accordo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

