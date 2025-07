Dipartimento francese nei cruciverba: la soluzione è Loiret

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dipartimento francese' è 'Loiret'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOIRET

Curiosità e Significato di Loiret

Non fermarti alla soluzione! Conosci Loiret più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Loiret.

Perché la soluzione è Loiret? Il Dipartimento francese è una suddivisione amministrativa in Francia, simile a una provincia o regione, che permette di organizzare e gestire meglio il territorio. La parola Loiret si riferisce a uno di questi dipartimenti, situato nella regione del Centro-Valle della Loira. È un esempio di come la Francia strutturi il suo Paese per facilitare l'amministrazione e lo sviluppo locale.

Come si scrive la soluzione Loiret

Hai davanti la definizione "Dipartimento francese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

