RIMOSSO

Curiosità e Significato di Rimosso

Hai risolto il cruciverba con Rimosso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Rimosso.

Perché la soluzione è Rimosso? Destituito dalla carica significa perdere un ruolo o una posizione importante, spesso per decisione ufficiale o perché si è commesso un errore grave. È come essere rimossi da un incarico o da un ufficio, lasciando il posto vuoto. La parola corretta per descrivere questa situazione è rimosso, che indica semplicemente che qualcuno è stato tolto dal suo ruolo.

Come si scrive la soluzione Rimosso

La definizione "Destituito dalla carica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P S C A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPACCO" SPACCO

