LOCALE

Curiosità e Significato di Locale

Perché la soluzione è Locale? Il termine locale indica uno spazio o ambiente, come una stanza o un negozio, che può essere dato in uso temporaneo a qualcuno. È spesso usato nel contesto immobiliare o commerciale per descrivere un'unità abitativa o lavorativa disponibile per essere affittata o concessa in utilizzo. In poche parole, rappresenta un'area che può essere affidata per un certo periodo di tempo.

Come si scrive la soluzione Locale

Stai cercando la risposta alla definizione "Dare un immobile per un certo tempo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

