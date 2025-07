Così sono le pecore private del vello nei cruciverba: la soluzione è Tosate

TOSATE

Curiosità e Significato di Tosate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tosate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tosate.

Perché la soluzione è Tosate? TOSATE deriva dal verbo tosare, che significa tagliare o rasare le pecore per ottenere il vello, la lana. È il termine usato per indicare le pecore private del loro pelo, pronte per essere radunate o rasate. In breve, quando si dice che le pecore sono tossate, si fa riferimento al fatto che hanno subito questa operazione di rasatura, un passaggio fondamentale nell'allevamento ovino.

Come si scrive la soluzione Tosate

Non riesci a risolvere la definizione "Così sono le pecore private del vello"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

