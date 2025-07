Concedere un vantaggio speciale nei cruciverba: la soluzione è Privilegiare

Home / Soluzioni Cruciverba / Concedere un vantaggio speciale

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Concedere un vantaggio speciale' è 'Privilegiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRIVILEGIARE

Curiosità e Significato di Privilegiare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Privilegiare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Privilegiare.

Perché la soluzione è Privilegiare? Privilegiare significa favorire qualcuno o qualcosa, concedendo un trattamento speciale o preferenziale rispetto ad altri. È come dare a una persona un vantaggio esclusivo, rendendo più facile per lei ottenere benefici o opportunità. Questa parola si usa spesso quando si sceglie di mettere qualcuno in una posizione di favore, riconoscendo la sua importanza o merito particolare. In sintesi, è un modo per distinguere e premiare chi merita un trattamento speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Benzina speciale per gli aeroplaniSenza alcun vantaggioConcedere il bisAlcune sono a statuto specialePuò essere ordinario o speciale per le nostre regioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Privilegiare

La definizione "Concedere un vantaggio speciale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

I Imola

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

G Genova

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N V I V I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIVENTI" VIVENTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.