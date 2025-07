Città del trapanese famosa per un vino liquoroso nei cruciverba: la soluzione è Marsala

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città del trapanese famosa per un vino liquoroso' è 'Marsala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARSALA

Curiosità e Significato di Marsala

Perché la soluzione è Marsala? Marsala è una città siciliana rinomata per il suo celebre vino liquoroso, apprezzato in tutto il mondo per il suo gusto ricco e aromatico. Questo vino dolce, prodotto con uve locali, ha origine nel XVIII secolo e rappresenta un simbolo della tradizione enologica dell’isola. Marsala non è solo un luogo, ma un vero e proprio marchio di qualità nel panorama vinicolo italiano.

Come si scrive la soluzione Marsala

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

