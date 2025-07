Il ciclista dalla pedalata costante nei cruciverba: la soluzione è Passista

PASSISTA

Curiosità e Significato di Passista

Hai risolto il cruciverba con Passista? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Passista.

Perché la soluzione è Passista? Il termine passista indica un ciclista specializzato nel mantenere un ritmo costante, spesso in salita o in volata, sfruttando la sua resistenza e ritmo regolare. È fondamentale nelle squadre per sostenere il ritmo e supportare il capitano. Insomma, il passista è l’atleta che, con pedalata uniforme, fa la differenza nelle tappe più impegnative.

Come si scrive la soluzione Passista

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il ciclista dalla pedalata costante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

