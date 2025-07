Che hanno molteplici attitudini nei cruciverba: la soluzione è Versatili

Home / Soluzioni Cruciverba / Che hanno molteplici attitudini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che hanno molteplici attitudini' è 'Versatili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERSATILI

Curiosità e Significato di Versatili

La parola Versatili è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Versatili.

Perché la soluzione è Versatili? Versatili indica qualcosa o qualcuno capace di adattarsi facilmente a diverse situazioni o compiti. Sono caratterizzati da molteplici attitudini, capacità di cambiare ruolo o funzione con facilità. Un oggetto versatile può essere utilizzato in vari modi, mentre una persona versatile si distingue per la sua poliedricità e adattabilità. In breve, rappresentano la flessibilità e l’abilità di adattarsi a ogni circostanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dalle molteplici e varie capacità e attitudiniHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Versatili

Hai trovato la definizione "Che hanno molteplici attitudini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G R F A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRAFFE" GRAFFE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.