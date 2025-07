Annulla un ordine nei cruciverba: la soluzione è Revoca

REVOCA

Curiosità e Significato di Revoca

Vuoi sapere di più su Revoca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Revoca.

Perché la soluzione è Revoca? Revoca significa annullare o cancellare ufficialmente un ordine, una decisione o un atto già preso. È un termine utilizzato spesso in ambito legale o amministrativo per indicare che qualcosa viene revocato o rescisso. In pratica, rappresenta l'atto di fare marcia indietro e invalidare una decisione precedente, assicurando che non abbia più effetto. Se vuoi cambiare idea, la parola giusta è proprio questa!

Come si scrive la soluzione Revoca

Hai davanti la definizione "Annulla un ordine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R A I A S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALARSI" CALARSI

