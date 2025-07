Altura appena accennata nei cruciverba: la soluzione è Collinetta

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Altura appena accennata' è 'Collinetta'.

COLLINETTA

Curiosità e Significato di Collinetta

Approfondisci la parola di 10 lettere Collinetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Collinetta? Collinetta indica un leggero rilievo di terra o di roccia, appena accennato e di modesta altezza. È come un piccolo promontorio o una lieve elevazione nel paesaggio, spesso di forma arrotondata. Utilizzata in geografia o in descrizioni naturalistiche, questa parola evoca un tratto di terreno che si distingue per la sua delicatezza e semplicità. Insomma, una piccola alzata nel territorio, quasi un tocco di natura appena accennato.

Come si scrive la soluzione Collinetta

Non riesci a risolvere la definizione "Altura appena accennata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

