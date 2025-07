Unire o aggredire nei cruciverba: la soluzione è Attaccare

ATTACCARE

Curiosità e Significato di Attaccare

Perché la soluzione è Attaccare? Attaccare significa avvicinarsi a qualcuno o qualcosa con intenzione di colpire, disturbare o difendersi. Può essere un gesto fisico, come un assalto, oppure un atteggiamento verbale, come criticare aspramente. È un termine che racchiude l'idea di intervenire attivamente e spesso con forza. In ogni contesto, attaccare implica un'azione decisa, che può essere sia offensiva che difensiva.

Come si scrive la soluzione Attaccare

La definizione "Unire o aggredire" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C N O I L E T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARTOLINE" CARTOLINE

