Unire più elementi in laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unire più elementi in laboratorio.

Soluzione 9 lettere : COMBINARE

Significato/Curiosita : Unire piu elementi in laboratorio

Con rulli per espellere l'aria e unire i materiali, l'operazione viene conclusa inserendo il sandwich così composto in un'autoclave a temperatura e pressione... Attraverso la realizzazione di partiture o con altri mezzi che permettono di combinare una o più idee musicali, in modo da ottenere un brano musicale. alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

