CATASTROFE

Curiosità e Significato di Catastrofe

Perché la soluzione è Catastrofe? Una catastrofe è un evento naturale improvviso e devastante che causa danni ingenti, come terremoti, alluvioni o tsunami. Si tratta di una tragedia che mette in crisi le comunità e richiede interventi urgenti per riparare i danni e ricostruire. È un esempio di come la natura possa sorprenderci con eventi che cambiano improvvisamente il corso delle nostre vite.

Come si scrive la soluzione Catastrofe

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C A E T A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCENATA" SCENATA

