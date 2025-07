Una salsa usata a gocce nei cocktail nei cruciverba: la soluzione è Tabasco

TABASCO

Curiosità e Significato di Tabasco

La parola Tabasco è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tabasco.

Perché la soluzione è Tabasco? Il termine si riferisce alla famosa salsa piccante a base di peperoncino, spesso utilizzata come condimento nei cocktail. Si presenta tipicamente in piccole bottiglie con il tappo a goccia, permettendo di dosare alcune gocce per aggiungere un tocco di sapore e piccantezza alle bevande. È un ingrediente versatile che valorizza molte ricette di drink.

Come si scrive la soluzione Tabasco

Se "Una salsa usata a gocce nei cocktail" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

A Ancona

B Bologna

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

