CAPOTASTO

Curiosità e Significato di Capotasto

Hai risolto il cruciverba con Capotasto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Capotasto.

Perché la soluzione è Capotasto? Il capotasto è un accessorio utilizzato sulla chitarra, posizionato sul manico per premere tutte le corde contemporaneamente. Permette di cambiare la tonalità dello strumento senza modificare la diteggiatura, rendendo più facile suonare brani in diverse chiavi. Un vero alleato per i chitarristi di ogni livello, semplifica l'esecuzione e amplia le possibilità musicali.

Morsetto da chitarra, Morsetto che si applica sul manico della chitarra, Un morsetto applicato sul manico della chitarra, La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo, Chitarra hawaiana

Come si scrive la soluzione Capotasto

