CUBANO

Curiosità e Significato di Cubano

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cubano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cubano.

Perché la soluzione è Cubano? Il termine CUBANO si riferisce a chi nasce o è originario di Cuba, l’isola delle Antille nota per il suo patrimonio culturale e storico. La frase Un cittadino della perla delle Antille indica proprio un abitante di questa splendida isola caraibica, famosa per la sua musica, danza e tradizioni. In poche parole, essere cubano vuol dire portare nel cuore la vivacità di Cuba.

Come si scrive la soluzione Cubano

Se "Un cittadino della perla delle Antille" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

