Un bar nell area di servizio nei cruciverba: la soluzione è Autogrill

AUTOGRILL

Curiosità e Significato di Autogrill

Perché la soluzione è Autogrill? Autogrill è il nome di una catena di bar e ristoranti situati nelle aree di servizio autostradali, pensata per offrire ristoro a chi viaggia. È diventato sinonimo di comfort e praticità per i viaggiatori italiani, garantendo cibo, bevande e momenti di sosta durante le lunghe tratte in auto. Insomma, un punto di riferimento per ricaricare le energie lungo la strada.

Come si scrive la soluzione Autogrill

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

G Genova

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

