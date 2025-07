Sono anche dette pesche noci nei cruciverba: la soluzione è Nettarine

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono anche dette pesche noci

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono anche dette pesche noci' è 'Nettarine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NETTARINE

Curiosità e Significato di Nettarine

La soluzione Nettarine di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nettarine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nettarine? Le nettarine sono frutti dal guscio sottile e dalla polpa dolce e succosa, spesso chiamate anche pesche noci per la loro consistenza simile alle noci. Sono amate per il loro sapore delicato e la versatilità in cucina, perfette da gustare da sole o in dolci e macedonie. Un frutto che unisce bontà e freschezza, ideale per l’estate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le pesche noci sono dette anche cosìLo sono le pesche e le aranceCosì sono anche dette le piante sempreverdiCosì sono dette le regioni meridionali della FranciaSono dette anche spagnolette

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nettarine

Hai trovato la definizione "Sono anche dette pesche noci" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N O R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RODANO" RODANO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.