Si mette nell armadio contro le tarme nei cruciverba: la soluzione è Naftalina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si mette nell armadio contro le tarme' è 'Naftalina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAFTALINA

Curiosità e Significato di Naftalina

Vuoi sapere di più su Naftalina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Naftalina.

Perché la soluzione è Naftalina? La naftalina è una sostanza solida utilizzata tradizionalmente per proteggere i vestiti dalle tarme, piccoli insetti che possono danneggiare i tessuti. Inserendola nell’armadio, crea una barriera repellente che preserva i capi dall’attacco di questi parassiti. Un rimedio semplice e efficace per mantenere gli indumenti puliti e in buono stato nel tempo.

Come si scrive la soluzione Naftalina

La definizione "Si mette nell armadio contro le tarme" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

A Ancona

F Firenze

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

