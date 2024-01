La definizione e la soluzione di: Il posto che si fissa nelle marine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Pantani che dal 2013, oltre che con le sue imitazioni, è presente anche in studio con una postazione fissa (riprendendo così il ruolo ricoperto in passato...

Imbarcazione indica genericamente una nave, il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave.

In Italia viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc.). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di barca.

Italiano

Sostantivo

barca ( approfondimento) (pl.: barche)

(marina) mezzo di trasporto di dimensioni limitate si usa in mare o in fiumi o laghi (agricoltura) l'insieme dei covoni di grano in attesa di essere trebbiati (senso figurato) molto Una barca di guai

Sillabazione

bàr | ca

Pronuncia

IPA: /'barka/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo barca

Sinonimi

imbarcazione, natante

(da diporto) yacht

yacht (per trasporto persone o merci) battello

battello (di legno o acciaio) bastimento

bastimento (a remi) canotto, scialuppa, canoa, sandolino, gondola, moscone, gommone, kayak, piroga, lancia

canotto, scialuppa, canoa, sandolino, gondola, moscone, gommone, kayak, piroga, lancia (a motore) motoscafo, entrobordo, fuoribordo,lancia

motoscafo, entrobordo, fuoribordo,lancia (a vela) deriva, cutter, ketch, sloop

deriva, cutter, ketch, sloop (da pesca) paranza , gozzo

paranza (con più scafi) catamarano, trimarano, nave

catamarano, trimarano, nave (senso figurato) amministrazione domestica, attività, azienda, baracca, carretta, casa, famiglia, negozio, affare;

Parole derivate

barcaiolo, capobarca, imbarcato

Citazione

Vangelo secondo Marco 5,1-2





Parole derivate

barcamenarsi, barcollamento, barcollare, capobarca, motobarca, sbarcare

Alterati

( diminutivo ) barchetta, barchino

barchetta, barchino ( peggiorativo ) barcaccia

barcaccia (accrescitivo) barcone

Proverbi e modi di dire