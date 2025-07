Si compie con il telaio nei cruciverba: la soluzione è Tessitura

Home / Soluzioni Cruciverba / Si compie con il telaio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si compie con il telaio' è 'Tessitura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESSITURA

Curiosità e Significato di Tessitura

Vuoi sapere di più su Tessitura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Tessitura.

Perché la soluzione è Tessitura? La tessitura è l'arte di intrecciare fili per creare tessuti e stoffe. Si riferisce sia alla tecnica utilizzata nella produzione di tessuti, sia all'insieme di fili intrecciati nel telaio. È un processo antico e fondamentale nell’industria tessile, che permette di trasformare materie prime in stoffe utili per abbigliamento, arredamento e decorazioni. La tessitura è un vero e proprio mestiere artigianale e artistico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si compie attraverso un fiumeOperazione che si compie computandoSi compie faticandoNelle macchine da officina vi si applica l attrezzo che compie il lavoroLo si compie per giungere a destinazione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tessitura

La definizione "Si compie con il telaio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U R A T M E T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "METRATURA" METRATURA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.