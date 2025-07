Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore della Madonna nei cruciverba: la soluzione è Coeli

COELI

Curiosità e Significato di Coeli

Approfondisci la parola di 5 lettere Coeli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coeli? Coeli è la parola latina che significa cieli o dei. Nel contesto religioso, spesso si riferisce al cielo come dimora di Dio o delle anime divine. È un termine ricco di spiritualità, evocando la vastità e la maestosità dell'universo celeste. La sua presenza in testi sacri e antifone sottolinea l'importanza della dimensione celeste nella fede cristiana.

Come si scrive la soluzione Coeli

Hai trovato la definizione "Segue Regina nel nome di una nota antifona in onore della Madonna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

E Empoli

L Livorno

I Imola

