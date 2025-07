Scrisse I ragazzi della via Pál nei cruciverba: la soluzione è Molnar

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scrisse I ragazzi della via Pál' è 'Molnar'.

MOLNAR

Curiosità e Significato di Molnar

Molnar.

Perché la soluzione è Molnar? Molnár è il cognome dello scrittore ungherese Ferenc Molnár, autore del celebre romanzo I ragazzi della via Pál. Questa opera racconta le avventure e le emozioni di un gruppo di giovani in Budapest, simbolo di spensieratezza e amicizia. La sua narrazione ha conquistato generazioni, rendendo Molnár un punto di riferimento nella letteratura europea.

Come si scrive la soluzione Molnar

Hai trovato la definizione "Scrisse I ragazzi della via Pál" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

L Livorno

N Napoli

A Ancona

R Roma

