La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativa all esercizio fisico' è 'Ginnica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINNICA

Curiosità e Significato di Ginnica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ginnica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ginnica.

Perché la soluzione è Ginnica? Ginnica si riferisce all'insieme di attività e esercizi fisici mirati a migliorare salute, forma e benessere. È un termine che evoca pratiche sportive leggere, stretching, yoga o esercizi di tonificazione, spesso svolti in palestra o a casa. Promuove uno stile di vita attivo e consapevole, contribuendo a mantenere corpo e mente in equilibrio. Un modo per prendersi cura di sé quotidianamente.

Come si scrive la soluzione Ginnica

Hai trovato la definizione "Relativa all esercizio fisico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

N Napoli

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

