La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Pista per fantini' è 'Galoppatoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALOPPATOIO

Curiosità e Significato di Galoppatoio

Approfondisci la parola di 11 lettere Galoppatoio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Galoppatoio? Galoppatoio è un termine che indica un passaggio coperto o un corridoio, spesso situato in ambienti come scuderie o ippodromi, dove i cavalli possono muoversi liberamente prima di una gara. È il percorso attraverso cui i fantini conducono i loro destrieri in modo ordinato e sicuro. Insomma, un vero e proprio spazio dedicato al galoppo, essenziale per la preparazione e la disciplina dell’equitazione.

Come si scrive la soluzione Galoppatoio

Non riesci a risolvere la definizione "Pista per fantini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

O Otranto

