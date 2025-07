Piccoli contenitori di vetro nei cruciverba: la soluzione è Boccette

BOCCETTE

Curiosità e Significato di Boccette

La parola Boccette è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boccette.

Perché la soluzione è Boccette? Le boccette sono piccoli contenitori di vetro, spesso cilindrici o quadrati, usati per conservare profumi, medicine o cosmetici. Sono eleganti e pratici, ideali per trasportare piccole quantità di liquidi con stile. La loro forma compatta le rende perfette per viaggi o regali raffinati, rappresentando un modo semplice e sofisticato di custodire essenze o prodotti preziosi.

Come si scrive la soluzione Boccette

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piccoli contenitori di vetro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

