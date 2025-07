Pesce dei fondali rocciosi del Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione è Sarago

SARAGO

Curiosità e Significato di Sarago

La parola Sarago è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sarago.

Perché la soluzione è Sarago? Il sarago è un pesce dei fondali rocciosi del Mediterraneo, noto per il suo corpo affusolato e i colori vivaci. Apprezzato sia dai pescatori sportivi che dai buongustai, si distingue per la carne saporita e versatile in cucina. Questo pesce rappresenta una presenza comune e preziosa negli ecosistemi marini mediterranei, contribuendo alla biodiversità delle acque profonde e rocciose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un pesce che vive nei fondali rocciosiPesce di mare che frequenta i fondali rocciosiPesce da fondali rocciosiUn pesce dei fondaliUn pesce presente nei fondali sabbiosi

Come si scrive la soluzione Sarago

Non riesci a risolvere la definizione "Pesce dei fondali rocciosi del Mediterraneo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U S A N P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPUNTA" SPUNTA

