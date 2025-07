Parigi... per Macron nei cruciverba: la soluzione è Paris

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parigi... per Macron' è 'Paris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARIS

Curiosità e Significato di Paris

Vuoi sapere di più su Paris? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Paris.

Perché la soluzione è Paris? Parigi... per Macron gioca sul nome della capitale francese, Parigi, collegandolo al Presidente Emmanuel Macron. La parola PARIS rappresenta la città simbolo di cultura e politica, ma anche un gioco di parole che suggerisce come questa città sia strettamente legata alla figura di Macron, spesso al centro di decisioni e visioni europee. Un modo semplice per evidenziare il legame tra leader e capitale.

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

