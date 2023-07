A Parigi c è la Notre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Parigi c è la Notre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DAME

Significato/Curiosita : A parigi c e la notre

Dam]) è il principale luogo di culto cattolico di parigi, chiesa madre dell'arcidiocesi di parigi. ubicata nella parte orientale dell'île de la cité,... Notre-dame (disambigua). la cattedrale metropolitana di notre-dame (in italiano nostra signora; in francese: cathédrale métropolitaine notre-dame, pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : A Parigi c è la Notre : parigi; notre; La France che decolla da parigi ; Fa battere i cuori a parigi ; Il centro di parigi ; parigi sulle carte francesi; Grande teatro lirico di parigi ; Pio: incoronò Napoleone a notre -Dame, nel 1804; Il Claude antagonista in notre -Dame de Paris; Il Cocciante di notre -Dame de Paris; Dà nome all isola di Parigi con notre -Dame; Nel romanzo notre Dame de Paris è la protagonista;

