Non è pesante se si sta leggeri nei cruciverba: la soluzione è Digestione

Home / Soluzioni Cruciverba / Non è pesante se si sta leggeri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non è pesante se si sta leggeri' è 'Digestione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGESTIONE

Curiosità e Significato di Digestione

La soluzione Digestione di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Digestione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Digestione? La digestione è il processo con cui il nostro corpo trasforma il cibo in energia e nutrienti utili. Quando si digerisce bene, si sente meno pesante e più leggero, anche se si ha mangiato tanto. È fondamentale per mantenere il benessere generale e sentirsi sempre in forma. Prendersi cura della digestione aiuta a vivere meglio e più serenamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il caso particolare del quale si sta discutendoUna cifra cui si sta sopra e sottoSta al passo coi tempi ma non è chi si informa sui socialSe è pesante si soffocaCosì si sta nei solarium

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Digestione

Hai davanti la definizione "Non è pesante se si sta leggeri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E S E O N C A P L I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASSIONCELLE" PASSIONCELLE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.