Nascondigli di banditi nei cruciverba: la soluzione è Covi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nascondigli di banditi' è 'Covi'.

COVI

Curiosità e Significato di Covi

Conosci Covi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Covi? COVI indica i nascondigli segreti usati dai banditi per nascondersi o ripararsi. Sono rifugi nascosti, spesso nascosti tra le rocce o in luoghi isolati, dove si rifugiavano per sfuggire alle forze dell’ordine. Il termine richiama ambienti misteriosi e segreti, simbolo di clandestinità e avventure illegali. Conoscere i covi aiuta a capire meglio le storie di fuorilegge e il loro mondo sotterraneo.

Come si scrive la soluzione Covi

Hai trovato la definizione "Nascondigli di banditi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

V Venezia

I Imola

