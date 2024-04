La Soluzione ♚ Arresta i banditi nei western

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Arresta i banditi nei western. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCERIFFO

Curiosità su Arresta i banditi nei western: Tutti i racconti western (the complete western stories) è una raccolta di racconti di elmore leonard, pubblicata per la prima volta in usa nel 2004 e in... Il termine sceriffo indica, nei sistemi di common law, un funzionario di polizia locale e anche la carica pubblica, politica, legale o anche di fatto e la persona che detiene tale incarico.

