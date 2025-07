Mettere di nuovo un escluso nell elenco nei cruciverba: la soluzione è Reinserire

REINSERIRE

Curiosità e Significato di Reinserire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Reinserire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reinserire? Reinserire significa riporre qualcosa o qualcuno in un elenco, in un gruppo o in una posizione precedentemente esclusa. È come rimettere un elemento che era stato tolto, rendendolo di nuovo parte del tutto. Questa parola si usa spesso in contesti organizzativi o amministrativi, quando si decide di includere nuovamente qualcosa o qualcuno. In sostanza, è come riaprire una porta chiusa in precedenza.

Come si scrive la soluzione Reinserire

La definizione "Mettere di nuovo un escluso nell elenco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

I Imola

N Napoli

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R O T A N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTANTI" ROTANTI

