La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Località turistica... d Ampezzo' è 'Cortina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTINA

Curiosità e Significato di Cortina

Approfondisci la parola di 7 lettere Cortina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cortina? Cortina d'Ampezzo è una rinomata località turistica delle Dolomiti, famosa per le sue piste da sci, paesaggi mozzafiato e un’atmosfera elegante. Meta ideale sia in inverno che in estate, attira appassionati di sport, natura e cultura. La sua bellezza incantevole e l’ospitalità ne fanno una delle destinazioni più amate del Nord Italia, perfetta per vivere momenti indimenticabili immersi nella natura.

Come si scrive la soluzione Cortina

La definizione "Località turistica... d Ampezzo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A E U D I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DECURIA" DECURIA

