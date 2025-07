Lo si fa in montagna impugnando le racchette nei cruciverba: la soluzione è Sciare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo si fa in montagna impugnando le racchette' è 'Sciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIARE

Curiosità e Significato di Sciare

Perché la soluzione è Sciare? Sciare è un’attività sportiva invernale che consiste nel scivolare sulla neve usando delle racchette e degli sci. È un modo emozionante per godersi le montagne, praticando un movimento fluido e dinamico. Con la tecnica giusta, si può esplorare paesaggi innevati e vivere l’adrenalina della discesa. Insomma, sciare è il modo perfetto per divertirsi tra le vette innevate.

Come si scrive la soluzione Sciare

La definizione "Lo si fa in montagna impugnando le racchette" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

