La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La terra gialla di Siena' è 'Ocra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCRA

Curiosità e Significato di Ocra

Vuoi sapere di più su Ocra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ocra.

Perché la soluzione è Ocra? OCRA è una parola di origine latina che indica un'antica unità di misura usata in Italia, spesso legata alla quantità di basilico o altre erbe. Il termine richiama anche l'arte e la cultura mediorientale, dove rappresenta un piccolo contenitore o uno strumento di scrittura. Nel contesto di La terra gialla di Siena, suggerisce un collegamento tra tradizione, natura e arte.

Come si scrive la soluzione Ocra

Stai cercando la risposta alla definizione "La terra gialla di Siena"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

