SISTER

Curiosità e Significato di Sister

La soluzione Sister di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sister per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sister? La parola sister significa sorella in inglese, riferendosi a una donna che condivide uno o entrambi i genitori con un'altra persona. È un termine affettuoso e familiare usato per indicare un legame di sangue o di grande affetto tra due donne. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio conversazioni e testi in inglese, arricchendo la propria comunicazione internazionale.

Come si scrive la soluzione Sister

Se "La sorella... di John" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

