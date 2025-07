La pietra che… chiude nei cruciverba: la soluzione è Tombale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pietra che… chiude' è 'Tombale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOMBALE

Curiosità e Significato di Tombale

Vuoi sapere di più su Tombale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tombale.

Perché la soluzione è Tombale? TOMBALE indica ciò che riguarda o si riferisce a una tomba, come un monumento o un elemento funerario. È un aggettivo o sostantivo usato per descrivere oggetti o strutture legate alle sepolture, spesso segnando un luogo di riposo eterno. In parole semplici, richiama il mondo dei defunti e delle sepolture, chiudendo così il ciclo della vita.

Come si scrive la soluzione Tombale

La definizione "La pietra che… chiude" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

