La corona dei santi nei cruciverba: la soluzione è Aureola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La corona dei santi' è 'Aureola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUREOLA

Curiosità e Significato di Aureola

La soluzione Aureola di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aureola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aureola? L'aureola è un alone luminoso che circonda la testa di santi e figure sacre, simbolo di santità e divinità. Rappresenta la luce spirituale che emana dall'anima e distingue i personaggi di fede e virtù. Questa iconografia, presente in molte opere d'arte, sottolinea la loro elevata spiritualità e il legame con il divino, rendendoli riconoscibili come esseri straordinari.

Come si scrive la soluzione Aureola

Hai trovato la definizione "La corona dei santi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

O Otranto

L Livorno

A Ancona

