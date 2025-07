L erba per il pesto nei cruciverba: la soluzione è Basilico

Home / Soluzioni Cruciverba / L erba per il pesto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L erba per il pesto' è 'Basilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASILICO

Curiosità e Significato di Basilico

Vuoi sapere di più su Basilico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Basilico.

Perché la soluzione è Basilico? Il basilico è un'erba aromatica molto amata in cucina, soprattutto per il suo ruolo fondamentale nel preparare il famoso pesto genovese. Con il suo profumo intenso e le foglie verde brillante, arricchisce piatti di pasta, insalate e salse, conferendo sapore e freschezza. Questa pianta è simbolo di tradizione culinaria italiana e rappresenta l'essenza del gusto mediterraneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erba che si trita per il pestoUn erba nella grappaErba per l insalataErba da piatto di carpaccioLe vocali in erba

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Basilico

Hai trovato la definizione "L erba per il pesto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I S C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSIA" CASSIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.