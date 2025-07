L acciaio... più comune nei cruciverba: la soluzione è Inossidabile

INOSSIDABILE

Curiosità e Significato di Inossidabile

Perché la soluzione è Inossidabile? L'acciaio inossidabile è un tipo di metallo molto diffuso, noto per la sua resistenza alla ruggine e alle corrosioni. Composto principalmente da ferro, cromo e altri elementi, mantiene il suo aspetto lucido e resistente nel tempo. È usato in cucina, arredamento e ingegneria, grazie alla sua durabilità e facilità di pulizia. Insomma, un materiale affidabile e pratico per ogni esigenza quotidiana.

Come si scrive la soluzione Inossidabile

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

