La soluzione di 15 lettere per la definizione 'In matematica lo è un insieme formato da 3, 4 e 5' è 'Terna Pitagorica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERNA PITAGORICA

Curiosità e Significato di Terna Pitagorica

La parola Terna Pitagorica è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Terna Pitagorica.

Perché la soluzione è Terna Pitagorica? Una terna pitagorica è un insieme di tre numeri naturali, come 3, 4 e 5, che soddisfano il teorema di Pitagora: la somma dei quadrati dei due numeri più piccoli è uguale al quadrato del più grande. Sono fondamentali in geometria per descrivere i triangoli rettangoli, dimostrando come i numeri possano rappresentare le relazioni tra lati di figure piane.

Come si scrive la soluzione Terna Pitagorica

Se ti sei imbattuto nella definizione "In matematica lo è un insieme formato da 3, 4 e 5", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O F T A E P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FELPATO" FELPATO

