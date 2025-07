Il più comune è cloruro di sodio nei cruciverba: la soluzione è Sale

SALE

Curiosità e Significato di Sale

Approfondisci la parola di 4 lettere Sale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sale? Il sale, conosciuto anche come cloruro di sodio, è un minerale essenziale per il nostro organismo e uno degli ingredienti più usati in cucina. Oltre a insaporire i cibi, ha molteplici usi industriali e domestici, come conservare alimenti o pulire. La sua presenza nella nostra vita quotidiana è così diffusa che il termine sale rappresenta spesso la soluzione semplice e naturale a molte esigenze.

Come si scrive la soluzione Sale

Hai davanti la definizione "Il più comune è cloruro di sodio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R R O C R E A D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORREDARE" CORREDARE

