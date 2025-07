Il disegno sottostante all affresco nei cruciverba: la soluzione è Sinopia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il disegno sottostante all affresco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il disegno sottostante all affresco' è 'Sinopia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINOPIA

Curiosità e Significato di Sinopia

Hai risolto il cruciverba con Sinopia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Sinopia.

Perché la soluzione è Sinopia? Il termine sinopia indica un disegno preparatorio su intonaco utilizzato nella pittura murale, come negli affreschi, per tracciare i contorni prima di applicare i colori definitivi. È una sorta di bozza che aiuta gli artisti a pianificare l’opera. La sinopia rappresenta quindi la fase preliminare e fondamentale della creazione artistica murale, sottolineando l’importanza della progettazione prima del risultato finale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroAffrescò palazzi a Milano Venezia e MadridDisegno ornamentaleDisegno con poche lineeSi dice di un disegno eseguito senza righe e squadre

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sinopia

Stai cercando la risposta alla definizione "Il disegno sottostante all affresco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R G P U S N L O C T E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PONTELAGOSCURO" PONTELAGOSCURO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.