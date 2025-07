I cospiratori del Risorgimento nei cruciverba: la soluzione è Carbonari

CARBONARI

Curiosità e Significato di Carbonari

Perché la soluzione è Carbonari? I Carbonari erano un gruppo di cospiratori italiani del XIX secolo, impegnati in attività clandestine per favorire l’unificazione d’Italia e abbattere il dominio straniero e monarchico. Organizzati in logge segrete, promuovevano ideali di libertà, indipendenza e repubblicanesimo. La loro azione fu fondamentale nel percorso verso l’indipendenza nazionale e la nascita dello Stato italiano.

Come si scrive la soluzione Carbonari

