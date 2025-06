Cospiratori del Risorgimento nei cruciverba: la soluzione è Carbonari

Home / Soluzioni Cruciverba / Cospiratori del Risorgimento

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cospiratori del Risorgimento' è 'Carbonari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARBONARI

Curiosità e Significato di Carbonari

La parola Carbonari è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carbonari.

Perché la soluzione è Carbonari? I Carbonari erano un movimento segreto di cospiratori italiani attivi nel XIX secolo, che lottavano per l’unificazione e la liberazione dell’Italia dal dominio straniero e monarchico. Organizzazioni clandestine, promuovevano ideali repubblicani e nazionalisti, affrontando rischi e persecuzioni. La loro azione contribuì a risvegliare il senso di identità nazionale e a spianare la strada ai successivi processi di unificazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Battaglia di e Montanara nel RisorgimentoUn Goffredo eroe del RisorgimentoDue eroi del Risorgimento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carbonari

Non riesci a risolvere la definizione "Cospiratori del Risorgimento"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T E A N O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTTATE" NOTTATE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.