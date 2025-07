Groppi nei cruciverba: la soluzione è Nodi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Groppi' è 'Nodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NODI

Curiosità e Significato di Nodi

La soluzione Nodi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nodi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nodi? Groppi è un termine che indica i nodi o legature presenti in vari contesti, come nei tessuti, nelle corde o nelle reti. Sono punti di incrocio che uniscono o fissano elementi, spesso creando motivi decorativi o funzionali. La parola richiama l'idea di intrecci e collegamenti, fondamentali in molte attività manuali e artigianali. In sintesi, i groppi sono quei nodi che tengono tutto insieme, come in un tessuto ben cucito.

Come si scrive la soluzione Nodi

Non riesci a risolvere la definizione "Groppi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

